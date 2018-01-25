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Финалистке «Мисс Италия» угрожают из-за дефиле с младенцем

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Фото: Global Look Press/Evandro Inetti/ZUMAPRESS
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Финалистке конкурса «Мисс Италия» Алессии Спаньюло устроили травлю в соцсетях и стали угрожать после того, как она вышла на сцену со своим полугодовалым ребенком. Об этом пишет The Sun.

Как сообщает издание, 24-летняя девушка вышла на сцену из-за того, что ей не с кем было оставить дочь. Ни ее партнер, работающий на бумажной фабрике, ни ее мать не могли посидеть с ребенком в тот вечер.

 

BUONGIORNO 🇮🇹#miss365 #Rome #missitalia #happy #mamma #life #momanddaughter #casting

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 22, 2018 at 3:05 PST

По словам Алессии, она была горда тем, что стала первой в истории конкурса участницей, продефилировавшей с ребенком. После очередного этапа конкурса красоты пользователи соцсетей устроили девушке травлю.

«Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать», — заявила Спаньюло.

Как передает «РИА Новости», девушка прошла в финал конкурса вместе с 17 другими девушками.

Портал iz.ru писал о том, что семье участницы «Мисс Вселенная» от Ирака Сары Айдан угрожали расправой за появление на публике в бикини. Организаторы конкурса красоты были вынуждены изъять со своего официального сайта все фотографии, на которых девушка была в купальном костюме.

Сара Айдан стала первой за последние 45 лет гражданкой Ирака, принявшей участие во всемирном конкурсе «Мисс Вселенная».

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