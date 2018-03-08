Новейший беспилотный грузовик Tesla доставил первый груз

Беспилотный электрогрузовик Tesla успешно доставил первый груз. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

По словам предпринимателя, грузовики проделали путь из Невады в Калифорнию.

Беспилотные фуры привезли аккумуляторы для автомобилей Tesla с завода в городе Спаркс (штат Невада), на сборочный конвейер в городе Фримонт (штат Калифорния).

После презентации машин отмечалось, что в серийное производство они не поступят до 2019 года.

При этом Tesla уже получила заказы на автомобили от целого ряда компаний, в числе которых такие гиганты как Pepsi и Walmart.

Среди главных отличительных характеристик грузовиков –– нагрузка в 36 т на максимальной скорости и преодоление около 500 миль (800 км) без подзарядки.

В феврале сообщалось, что Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения. Стартовая стоимость автомобиля составляет 3,8 млн рублей.