Новейший беспилотный грузовик Tesla доставил первый груз
Беспилотный электрогрузовик Tesla успешно доставил первый груз. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.
По словам предпринимателя, грузовики проделали путь из Невады в Калифорнию.
Беспилотные фуры привезли аккумуляторы для автомобилей Tesla с завода в городе Спаркс (штат Невада), на сборочный конвейер в городе Фримонт (штат Калифорния).
После презентации машин отмечалось, что в серийное производство они не поступят до 2019 года.
При этом Tesla уже получила заказы на автомобили от целого ряда компаний, в числе которых такие гиганты как Pepsi и Walmart.
Среди главных отличительных характеристик грузовиков –– нагрузка в 36 т на максимальной скорости и преодоление около 500 миль (800 км) без подзарядки.
First production cargo trip of the Tesla Semi heavy duty truck, carrying battery packs from the Gigafactory in the Nevada mountains to the car factory in California
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 7, 2018 в 11:23 PST
В феврале сообщалось, что Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения. Стартовая стоимость автомобиля составляет 3,8 млн рублей.