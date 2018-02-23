Илон Маск «по секрету» назвал пароль от глобального интернета

Владелец компании SpaceX в шутку назвал пароль от для доступа к всемирной сети Wi-Fi.

«Никому не говори, пароль от WiFi — «марсиане», — написал Маск в Twitter.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

Пользователи оценили юмор и пообещали держать «пароль в секрете». Всего за сутки пост набрал почти 6 тыс. репостов и около 40 тыс. лайков.

22 февраля компания SpaceX провела успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находились два спутника Tintin A и Tintin B. Именно эти аппараты должны стать первыми аппаратами для полного покрытия Земли интернетом в рамках проекта Starlink. Всего же предполагается запуск 4,5 тыс. спутников, которые будут двигаться на высоте 1,1–1,3 тыс. км. и 7,5 тыс. аппаратов, которые разместятся на высоте 346 км.

Запуск глобального интернета намечался в 2020 году, однако недавно пресс-секретарь компании Джон Тэйлор сообщил, что SpaceX не укладывается в обозначенные сроки из-за отсутствия окончательных инженерных и финансовых расчетов.