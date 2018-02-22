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Маск пояснил ситуацию с упавшей в воду носовой частью ракеты

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что попытка «поймать» для дальнейшего повторного использования носовую часть ракеты-носителя Falcon 9 не увенчалась успехом, а также объяснил причины произошедшего.

«Ошиблись на несколько сотен метров, но обтекатель приземлился в воду неповрежденным. Сможем поймать с несколько большими тормозными парашютами для замедления посадки», — написал Маск в Twitter.

Ракета стартовала в 17:17 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Для ее запуска была использована уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень ракеты-носителя.

Основной задачей Falcon 9 являлась доставка спутника Paz, назначение которого — передача радиолокационных данных военным, правительственным и коммерческим клиентам в Испании.

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