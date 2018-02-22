Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела спутники на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 частной компании SpaceX успешно стартовала 22 февраля, выведя на околоземную орбиту испанский спутник в качестве основного груза и два собственных небольших космических аппарата для организации широкополосного доступа в интернет.

Falcon 9 стартовала в 17:17 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Для ее запуска была использована уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень ракеты-носителя.

Главным грузом миссии является принадлежащий мадридской компании Hisdesat спутник Paz. Его назначение — передача радиолокационных данных военным, правительственным и коммерческим клиентам в Испании.

Основатель Space Илон Маск подтвердил вывод аппарата на низкую околоземную орбиту.

Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/xOEuyaFrcZ — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2018

Также на орбиту успешно выведены спутники Microsat-2a и Microsat-2b, которые станут первыми в международной системе высокоскоростного спутникового интернета — еще одного проекта SpaceX.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

В ходе нынешнего пуска был проведен эксперимент по поимке падающей с большой высоты половины головного обтекателя. Его планировалось поймать с помощью гигантской сети, установленной на корабле Mr. Steven. Но, как сообщил Маск, тот упал в нескольких сотнях метров от сети. И видимых повреждений не получил.