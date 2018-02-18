Илон Маск выложил фото тостера в форме шлема злодея Дарта Вейдера

Основатель SpaceX Илон Маск, который успешно отправил в космос ракету с электромобилем Tesla, выложил на своей странице в социальной сети Instagram фотографию тостера в форме шлема злодея Дарта Вейдера.

Оказалось, что генеральный директор Tesla и SpaceX является поклонником саги Джорджа Лукаса «Звездные войны». Правда, под фотографией с необычным тостером в виде шлема главного злодея саги Илон Маск оставил только короткий комментарий: «Это мой новый тостер».

Из других фотографий поста можно сделать вывод, что устройство оставляет на тостах румяную надпись «Star Wars». Всего за несколько часов фотография Маска заработала почти 800 тыс. отметок «Нравится».