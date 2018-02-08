«Звездные войны» раскритиковали за обилие белых мужчин

«Звездные войны» подверглись критике со стороны поклонников за то, что большинство сценаристов и режиссеров фантастической саги оказались белокожими мужчинами, сообщает издание NME.

Скандал начался после публикации статьи журналистки Морин Райан, которая подсчитала, что более чем за 40 лет компания Lucasfilm наняла 24 человека в качестве режиссеров и сценаристов, 23 из которых были белыми мужчинами.

Также в создании приняла участие лишь одна женщина — Ли Брэкетт, которая участвовала в создании пятого эпизода «Звездных войн». Ни одного темнокожего среди режиссеров и сценаристов замечено не было.

Многие фанаты возмутились такой дискриминацией и потребовали разъяснений.

Ранее в январе компания Disney рассказала о сюжете приключенческого фильма о контрабандисте Хане Соло — одном из главных героев «Звездных войн».