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«Звездные войны» раскритиковали за обилие белых мужчин

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Фото: WDSSPR
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«Звездные войны» подверглись критике со стороны поклонников за то, что большинство сценаристов и режиссеров фантастической саги оказались белокожими мужчинами, сообщает издание NME.

Скандал начался после публикации статьи журналистки Морин Райан, которая подсчитала, что более чем за 40 лет компания Lucasfilm наняла 24 человека в качестве режиссеров и сценаристов, 23 из которых были белыми мужчинами.

Также в создании приняла участие лишь одна женщина — Ли Брэкетт, которая участвовала в создании пятого эпизода «Звездных войн». Ни одного темнокожего среди режиссеров и сценаристов замечено не было.

Многие фанаты возмутились такой дискриминацией и потребовали разъяснений. 

Ранее в январе компания Disney рассказала о сюжете приключенческого фильма о контрабандисте Хане Соло — одном из главных героев «Звездных войн». 

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