Вышел трейлер «Звездных войн» о молодом Хане Соло

Компания Disney опубликовала в YouTube первый видеоролик с самыми яркими моментами побочного ответвления знаменитой саги «Звездные войны».

В картине речь пойдет о молодости одного из главных героев саги Хана Соло. Режиссером фильма выступил Рон Ховард. Российская премьера фильма «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая 2018 года, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в основе сюжета лежит история знакомства Соло с Чубаккой, который потом станет его другом и сообщником.