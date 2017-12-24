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Из новых «Звездных войн» вырезали сцену с Томом Харди

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Сцена с Томом Харди была вырезана из фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Голливудский актер выступил в картине в роли имперского штурмовика.

Герой Харди появляется лишь в одном эпизоде и произносит фразу: «Я знаю, кто вы... FN 2187!», передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вместе с тем увидеть сцену с участием Тома Харди можно в режиссерской версии. Она должна выйти на DVD в 2018 году.

Том Харди известен по съемкам в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Самый пьяный округ в мире», «Начало», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший», «Дюнкерк».

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