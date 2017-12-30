Сборы новых «Звездных войн» превысили $4 млрд

Новый фильм «Звездные войны8: Последние джедаи» заработал в прокате около миллиарда долларов, мировые сборы фильма уже превысили $900 млн через две недели после релиза.

Общие сборы трех фильмов, вышедших на большой экран после покупки компанией The Walt Disney Co студии Lucasfilm, превысили сумму в $ 4 млрд. Именно столько составляла сумма сделки по покупке Lucasfilm в 2012 году, отмечает «Газета.ру».

Таким образом, новые эпизоды из космической франшизы полностью окупили сделку.

Ранее сообщалось, что сцена с Томом Харди была вырезана из фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Голливудский актер выступил в картине в роли имперского штурмовика.