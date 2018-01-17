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Сюжет фильма «Соло. Звездные войны: Истории» раскрыли в Disney

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Lucasfilm
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Компания Disney рассказала о сюжете приключенческого фильма о контрабандисте Хане Соло — одном из главных героев «Звездных войн». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Очередная часть космической саги «Соло. Звездные войны: Истории» рассказывает историю молодого Хана Соло и показывает зрителю его знакомство с Чубаккой, который потом станет его другом и сообщником. Также в фильме покажут мрачный и опасный криминальный мир, где Соло совершает свои «мрачные подвиги». В кадре также появится Лэндо Калрисиан — темнокожий барон и администратор Облачного города, у которого контрабандист выиграл в карты космический корабль «Тысячелетний сокол».

Премьера фильма режиссера Рона Ховарда запланирована на май 2018 года, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Звездные войны» собрали в мировом прокате более $4 млрд.

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