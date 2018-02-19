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Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Власти разрешили компании The Boring Company, основанной Илоном Маском, бурить тоннель под Вашингтоном. Предварительное разрешение выдано транспортным управлением столицы США.

Как пишет The Washington Post, детали проекта не разглашаются, однако предполагается, что под Вашингтоном построят станцию для высокоскоростных поездов проекта Илона Маска Hyperloop.

По данным «Газета.ру», Маск ранее заявлял, что планирует связать скоростными поездами Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон.

В октябре Маск опубликовал первое фото скоростного туннеля, строящегося под Лос-Анджелесом.

 

The Boring Company tunnel under LA

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Окт 28, 2017 в 1:51 PDT

Портал iz.ru сообщал, что компания Маска SpaceX планирует запустить «вселенский Wi-Fi» к 2024 году.

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