SpaceX планирует запустить «вселенский Wi-Fi» к 2024 году

В компании Илона Маска SpaceX заявили, что первые прототипы низкоорбитальных спутников, благодаря которым может быть обеспечен высокоскоростной интернет-доступ по всей планете, уже готовы к использованию. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что первые два тестовых спутника будут запущены на околоземную орбиту уже в ближайшие выходные. В случае если всё пройдет успешно, первые рабочие спутники выведут на орбиту в начале 2019 года, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в федеральную комиссию по связи США было направлено письмо, в котором говорилось, что два экспериментальных спутника Microsat-2a и Microsat-2b будут запущены с помощью одной из ракет Falcon 9. Она же выведет на орбиту спутник радиолокационного наблюдения Paz, принадлежащий испанскому правительству. Запуск ракеты запланирован на 17 февраля.

Окончательно развернуть всю сеть спутников для гарантированного доступа в интернет компания SpaceX намерена развернуть к 2024 году. Проект оценивается в $10 млрд. Илон Маск выразил надежду, что полученные от реализации проекта средства можно будет направить на реализацию полета на Марс и основания там поселения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что автомобиль Илона Маска зарегистрирован NASA как космический корабль.