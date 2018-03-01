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Илон Маск раскрыл секреты своего успеха

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Успех основателя американской компании SpaceX Илона Маска кроется в его умении правильно планировать свой режим дня. По словам бизнесмена, он разбивает свой рабочий день на пятиминутные перерывы и старается не тратить много времени на разбор электронных писем, сообщает британское издание The Independent.

Главный принцип Маска заключается в том, что он не тратит время впустую, что позволяет предпринимателю управлять двумя крупными компаниями. Кроме этого, большинство телефонных звонков Маск игнорирует и долгое время не проверяет электронную почту.

Предприниматель подчеркнул, что старается решать дела постепенно одно за другим, отводя на каждое из них не более пяти минут. В то же время Маск успевает уделять время приему пищи, совмещая его с очередной важной встречей.

В неделю основателю SpaceX приходится работать от 85 до 100 часов. Причем около 80% рабочего времени Маск уделяет непосредственно инженерному проектированию. Сну предприниматель уделяет около шести часов, передает телеканал «Звезда».

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания SpaceX планирует запустить «вселенский Wi-Fi» к 2024 году.

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