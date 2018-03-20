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Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ferrari
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Японское правительство приступило к разработке законодательной базы для летающих автомобилей и намерено вовлекать частный бизнес в их строительство. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

«Пока работы на этом направлении носят ограниченный характер. Однако путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем деятельно привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса», — цитирует его телеканал NHK.

По словам Сэко, создание подобных машин позволит облегчить передвижение по суше, воде и воздуху.

По данным телеканала, Токио рассматривает создание летающих авто как одну из самых перспективных отраслей развития.

При министерстве экономики предполагается создание совета экспертов, который займется координацией разработок таких машин.

Попытки создать летающий автомобиль предпринимались и предпринимаются до сих пор в различных странах. В Японии автогигант Toyota Motor и компания Cartivator планируют создать первый прототип к летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.

19 марта сообщалось, что беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил велосипедистку в США.

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