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Рейтинг поддержки премьер-министра Японии упал до рекордного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал до самой низкой отметки с 2012 года. 

Согласно данным опроса, проведенного газетой The Asahi Shimbun, за прошедший месяц рейтинг рухнул на 13% и составил 31%. Уровень недовольства правительством вырос на 11% и вышел на отметку в 48%. 

Отмечается, что главной причиной падения рейтинга стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны.

Ранее сообщалось, что Абэ отверг свою причастность к фальсификации документов.

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