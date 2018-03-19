Рейтинг поддержки премьер-министра Японии упал до рекордного минимума

Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал до самой низкой отметки с 2012 года.

Согласно данным опроса, проведенного газетой The Asahi Shimbun, за прошедший месяц рейтинг рухнул на 13% и составил 31%. Уровень недовольства правительством вырос на 11% и вышел на отметку в 48%.

Отмечается, что главной причиной падения рейтинга стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны.

Ранее сообщалось, что Абэ отверг свою причастность к фальсификации документов.