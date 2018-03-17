США подтвердили Японии позицию по ядерной программе КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заверил министра иностранных дел Японии Таро Коно в том, что Вашингтон никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы.

Как передает Kyodo News, глава МИД Японии, который находится с официальным визитом в США, также встретился с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и вице-президентом Майклом Пенсом.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не видит угроз безопасности со стороны Японии. Однако РФ обеспокоена планами размещения на территории этого государства, а также в Южной Корее элементов американской системы противоракетной обороны.



