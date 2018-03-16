Японский Japan Tabacco покупает «Донской табак» за $1,6 млрд

Крупнейшая в Японии табачная компания Japan Tabacco договорилась о приобретении крупного российского производителя сигарет «Донской табак» за $1,6 млрд. Об этом сообщается в заявлении компании.

Закрытие сделки намечено на III квартал 2018 финансового года. Ее стоимость оценивается в 90 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее Минздрав поддерживал введение «налога на здоровье», который может составить не меньше 70% от прибыли табачных компаний. Новый сбор может приносить в казну 30 млрд рублей в год.