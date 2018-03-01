Власти России планируют повысить акцизы на алкоголь и табак

Правительство России планирует повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак, которые ввозятся на территорию страны из-за границы. Проект соответствующего постановления опубликован на едином портале раскрытия информации.

Согласно пояснительной записке, стоимость акцизных марок для табачной продукции планируется поднять со 150 рублей за 1 тыс. штук до 200 рублей за 1 тыс. штук без учета НДС, сообщает «Интерфакс». Также предлагается повысить стоимость акцизной марки на алкоголь с 1700 рублей до 1850 рублей за 1 тыс. штук без учета НДС.

Объясняется необходимость повышения цен высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, а также ростом курса валют, индексацией заработной платы и увеличением стоимости продукции естественных монополий.

Уточняется, что проект постановления положениям договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров РФ не противоречит.