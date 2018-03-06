Маркировку сигарет отложили на год

Обязательная маркировка сигарет в России может начаться лишь с 1 июля 2019 года, то есть на год позже ранее запланированной даты, — это следует из законопроекта Минздрава, с которым ознакомились «Известия». Правительству необходимо время, чтобы проанализировать результаты добровольного эксперимента по маркировке сигарет, который стартовал в январе 2018 года.

Согласно принятому еще в 2016 году закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ), с 1 июля 2018 года в России должна начать работу система отслеживания производства и продажи табачных изделий. Для предупреждения незаконной торговли сигаретами каждая пачка и упаковка подлежат маркировке в обязательном порядке, сказано в законе. Минздрав предлагает отложить начало маркировки на год.

Замглавы ведомства Дмитрий Костенников разослал на согласование в министерства поправки в 15-ФЗ (есть у «Известий»). В документе предлагается запустить систему отслеживания на год позже, то есть с 1 июля 2019 года. Дело в том, что в декабре прошлого года правительство приняло постановление о проведении добровольного эксперимента по маркировке табачных изделий с 15 января по 31 декабря 2018 года. С учетом сроков проведения эксперимента и предстоящего анализа его результатов Минздрав предлагает скорректировать запуск обязательной системы отслеживания, говорится в пояснительной записке к поправкам в закон. В Минздраве оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

В Минпромторге пояснили, что в рамках эксперимента на табачном рынке маркируется продукция в потребительской упаковке (пачке), групповой упаковке (блок), может также маркироваться транспортная упаковка. В информацию, содержащуюся в индивидуальном коде на каждой пачке сигарет, будут включаться наименование марки, дата, время и место производства, а также другие данные, которые позволят однозначно определить подлинность продукции.

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора информационной системы маркировки — рассказал «Известиям», что в ходе пилотного проекта на каждую пачку сигарет наносится цифровой код Data Matrix. Он позволяет отслеживать перемещение каждой пачки сигарет на всех этапах движения — от производителя до магазина. При этом в рознице изделие без маркировки продать будет невозможно: операция будет приостановлена благодаря функционалу онлайн-касс.

Система ЦРПТ технологически отличается от тех, которые уже используются в России на рынках алкоголя и меховых изделий, а также лекарств, операторами которых выступают Росалкогольрегулирование и Федеральная налоговая служба соответственно.

Пока в ходе эксперимента никаких проблем не возникало, отметили в ЦРПТ. Сейчас мы находимся только на начальной стадии реализации проекта, поэтому говорить о сложностях и потенциальном эффекте от введения маркировки преждевременно, добавили в Metro cash&carry. Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко отметил, что первая партия продукции с цифровой маркировкой уже сошла с конвейера фабрики «Петро» и до конца марта поступит в розничную продажу. Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченков отметил, что появление маркировки не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта.

В правительстве также рассматривались варианты маркировки табачных изделий, которые реализованы для спиртного и шуб. Так, в прошлом году вице-премьер Александр Хлопонин предлагал решить вопрос контроля за сигаретами силами ЕГАИС, которая уже функционирует на рынке алкоголя. По его оценкам, потери бюджета из-за оборота контрафактных и контрабандных табачных изделий за 2012–2016 годы составили 105 млрд рублей. По данным TNS Россия, объем контрафакта на табачном рынке в 2017 году составил около 5%.

Контрафактные сигареты, как правило, реализуются в России по меньшей цене через нелегальные каналы сбыта, сказал эксперт Вадим Желнин. По оценкам табачников, в Россию из других стран —участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поступает около 60% нелегальных сигарет — это происходит из-за значительной разницы в акцизах на табачную продукцию. Так, в России акциз на 1 тыс. сигарет в 2017 году составлял не менее 2123 рублей. Для сравнения: в Казахстане аналогичный показатель примерно вдвое ниже — 1,1 тыс. рублей за 1 тыс., в Белоруссии — около 500 рублей за 1 тыс. штук. Таким образом, недобросовестным предпринимателям выгодно привозить в Россию продукцию из соседних стран — это дало им возможность получить дополнительную прибыль.