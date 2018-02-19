Прямой эфир

Дело — табак

В правительстве не исключили повышения штрафов за продажу сигарет подросткам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штрафы за продажу сигарет подросткам могут вырасти в несколько раз. На необходимость их повышения правительство РФ указало в отзыве на законопроект депутата Рафаэля Марданшина («Единая Россия»), который предложил увеличить размер наказания за реализацию жевательного и сосательного табака. В кабмине обратили внимание, что в случае принятия поправок санкции за торговлю насваем и снюсом в несколько раз превысят взыскание за продажу детям сигарет. При этом их употребление является не менее опасным. В Минздраве «Известиям» сообщили, что инициативу поддерживают, напомнив, что в качестве профилактики уже разработана программа для выявления потребителей табака на ранних стадиях. Эксперты полагают, что штрафы могут сработать только в одном случае — если их размер превысит выгоду от распространения запрещенной продукции.

Дело табак
Как боролись с курением на протяжении последних 50 лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, увеличивающий штрафы за торговлю насваем и снюсом до 15–20 тыс. рублей (сейчас 2–4 тыс.). Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы депутат Рафаэль Марданшин. Для должностных лиц размер штрафа должен увеличиться с нынешних 7–12 тыс. рублей до 30–50 тыс., а для компаний — с 40–60 тыс. до 100–150 тыс. рублей. Для этого предлагается скорректировать ст. 14.53 КоАП («Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями»).

При этом в правительстве обратили внимание, что в результате принятия поправок штрафы за продажу насвая и снюса будут в несколько раз превышать взыскание за продажу табака детям — сейчас его размер для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий гражданами характеризуется не меньшей степенью общественной опасности, чем оптовая и розничная продажа насвая и снюса, отметили в правкомиссии. "Поэтому сохранение размера административного штрафа, налагаемого на граждан по части 3 статьи 14.53 КоАП, с учетом предлагаемых изменений нуждается в дополнительном обосновании", - подчеркивается в отзыве на проект поправок.

Сам депутат объясняет необходимость инициативы активным распространением жевательного и сосательного табака среди детей и подростков в регионах. Эта проблема более актуальна, чем употребление фабричных табачных изделий, уверен он. При этом насвай изготавливается кустарно, а в его состав могут входить сильнодействующие ядовитые вещества и растения.

Лишь 5% россиян считают борьбу с курением важной задачей государства
По данным опроса ВЦИОМа, население больше волнуют проблемы здравоохранения, размер пенсий и проблемы ЖКХ

— Сейчас соотношение размера штрафов и прибыли продавцов насвая и снюса позволяет им оставаться рентабельными, даже если их будут штрафовать раз в неделю, — заявил «Известиям» Рафаэль Марданшин.

Председатель попечительского совета фонда «Здоровая страна» Дмитрий Валюков поддержал инициативу, отметив, что насвай — хуже сигареты.

— Во-первых, очень сложно угадать, что в нем намешано. Во-вторых, он обладает легким наркотическим эффектом, и часто потребитель, сам того не осознавая, попадает в психологическую зависимость, хочет усилить кайф и переходит на потребление «полноценных» наркотиков, — отмечает он.

В Минздраве также поддерживают увеличение штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним, сказал «Известиям» главный нарколог министерства Евгений Брюн. При этом он подчеркнул, что сами по себе санкции не могут решить проблему распространения ни насвая, ни сигарет. 

— Это необходимая и действенная мера, но она должна быть одним из пунктов комплексной профилактической программы, — сказал Евгений Брюн. 

По его словам, Минздрав уже разработал программу по активному выявлению ранних потребителей табака в лечебных учреждениях. Врачей первичного звена и медиков учат определять курильщиков и мотивировать их на отказ от вредной привычки, а в случае стойкой зависимости направлять на лечение. Сейчас решается, какая поликлиника станет пилотной площадкой для внедрения программы. Старт назначен уже на II квартал этого года.

Цены и антитабачный закон отучили россиян от ресторанов
Граждане сделали выбор в пользу кинотеатров и салонов красоты

Поднимать сумму штрафа за продажу сигарет необходимо одновременно с увеличением размера санкций за продажу насвая и снюса, убежден и исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

— Однозначно говорить о том, что поднятие штрафов станет решением проблемы, нельзя, однако возможно снижение количества правонарушений. Такой вывод можно сделать исходя из практики ужесточения наказания за иные административные правонарушения, — пояснил он.

Ужесточение наказания не всегда дает желаемые результаты, но в этом случае оно может сработать, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. По его словам, речь идет о коммерческой деятельности и получении выгоды и, если штрафы будут достаточно большими, продажа станет невыгодной и предприниматели не будут этим заниматься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав сделает сигареты дороже
Ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену
СМИ: Philip Morris предложил установить минимальную цену на сигареты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017