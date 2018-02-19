Дело — табак

Штрафы за продажу сигарет подросткам могут вырасти в несколько раз. На необходимость их повышения правительство РФ указало в отзыве на законопроект депутата Рафаэля Марданшина («Единая Россия»), который предложил увеличить размер наказания за реализацию жевательного и сосательного табака. В кабмине обратили внимание, что в случае принятия поправок санкции за торговлю насваем и снюсом в несколько раз превысят взыскание за продажу детям сигарет. При этом их употребление является не менее опасным. В Минздраве «Известиям» сообщили, что инициативу поддерживают, напомнив, что в качестве профилактики уже разработана программа для выявления потребителей табака на ранних стадиях. Эксперты полагают, что штрафы могут сработать только в одном случае — если их размер превысит выгоду от распространения запрещенной продукции.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, увеличивающий штрафы за торговлю насваем и снюсом до 15–20 тыс. рублей (сейчас 2–4 тыс.). Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы депутат Рафаэль Марданшин. Для должностных лиц размер штрафа должен увеличиться с нынешних 7–12 тыс. рублей до 30–50 тыс., а для компаний — с 40–60 тыс. до 100–150 тыс. рублей. Для этого предлагается скорректировать ст. 14.53 КоАП («Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями»).

При этом в правительстве обратили внимание, что в результате принятия поправок штрафы за продажу насвая и снюса будут в несколько раз превышать взыскание за продажу табака детям — сейчас его размер для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий гражданами характеризуется не меньшей степенью общественной опасности, чем оптовая и розничная продажа насвая и снюса, отметили в правкомиссии. "Поэтому сохранение размера административного штрафа, налагаемого на граждан по части 3 статьи 14.53 КоАП, с учетом предлагаемых изменений нуждается в дополнительном обосновании", - подчеркивается в отзыве на проект поправок.

Сам депутат объясняет необходимость инициативы активным распространением жевательного и сосательного табака среди детей и подростков в регионах. Эта проблема более актуальна, чем употребление фабричных табачных изделий, уверен он. При этом насвай изготавливается кустарно, а в его состав могут входить сильнодействующие ядовитые вещества и растения.

— Сейчас соотношение размера штрафов и прибыли продавцов насвая и снюса позволяет им оставаться рентабельными, даже если их будут штрафовать раз в неделю, — заявил «Известиям» Рафаэль Марданшин.

Председатель попечительского совета фонда «Здоровая страна» Дмитрий Валюков поддержал инициативу, отметив, что насвай — хуже сигареты.

— Во-первых, очень сложно угадать, что в нем намешано. Во-вторых, он обладает легким наркотическим эффектом, и часто потребитель, сам того не осознавая, попадает в психологическую зависимость, хочет усилить кайф и переходит на потребление «полноценных» наркотиков, — отмечает он.

В Минздраве также поддерживают увеличение штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним, сказал «Известиям» главный нарколог министерства Евгений Брюн. При этом он подчеркнул, что сами по себе санкции не могут решить проблему распространения ни насвая, ни сигарет.

— Это необходимая и действенная мера, но она должна быть одним из пунктов комплексной профилактической программы, — сказал Евгений Брюн.

По его словам, Минздрав уже разработал программу по активному выявлению ранних потребителей табака в лечебных учреждениях. Врачей первичного звена и медиков учат определять курильщиков и мотивировать их на отказ от вредной привычки, а в случае стойкой зависимости направлять на лечение. Сейчас решается, какая поликлиника станет пилотной площадкой для внедрения программы. Старт назначен уже на II квартал этого года.

Поднимать сумму штрафа за продажу сигарет необходимо одновременно с увеличением размера санкций за продажу насвая и снюса, убежден и исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

— Однозначно говорить о том, что поднятие штрафов станет решением проблемы, нельзя, однако возможно снижение количества правонарушений. Такой вывод можно сделать исходя из практики ужесточения наказания за иные административные правонарушения, — пояснил он.

Ужесточение наказания не всегда дает желаемые результаты, но в этом случае оно может сработать, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. По его словам, речь идет о коммерческой деятельности и получении выгоды и, если штрафы будут достаточно большими, продажа станет невыгодной и предприниматели не будут этим заниматься.