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Россия не видит угроз со стороны Японии в сфере безопасности

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не видит угроз безопасности со стороны Японии.

При этом, по его словам, РФ обеспокоена планами размещения на территории этого государства, а также в Южной Корее элементов американской системы противоракетной обороны.

Дипломат выразил надежду, что на предстоящей встрече глав МИД России и Японии будет продолжено обсуждение совместного взаимодействия в создании современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает «РИА Новости».

В 2017 году Москва и Токио активизировали диалог в сфере безопасности. Стороны сформировали несколько каналов диалога по таким темам, как борьба с терроризмом, коррупцией, отмыванием денег, наркотрафиком.

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