Правительство Японии поддержит создание летающих автомобилей

Японские власти решили поддержать разработку в стране летающих автомобилей, чтобы разрешить проблему транспортных пробок и оптимизировать грузовые потоки.

По данным телеканала NHK, министерство экономики, торговли и промышленности страны окажет содействие проектам в данной сфере. В частности, при министерстве будет сформирован экспертный совет, который займется координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.

Как ранее писал портал iz.ru, по мнению экспертов, летающие авто могут поступить в продажу уже в текущем году.