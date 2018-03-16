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Правительство Японии поддержит создание летающих автомобилей

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Фото: Global Look Press/Jeff Tzu-chao Lin
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Японские власти решили поддержать разработку в стране летающих автомобилей, чтобы разрешить проблему транспортных пробок и оптимизировать грузовые потоки.

По данным телеканала NHK, министерство экономики, торговли и промышленности страны окажет содействие проектам в данной сфере. В частности, при министерстве будет сформирован экспертный совет, который займется координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.

Как ранее писал портал iz.ru, по мнению экспертов, летающие авто могут поступить в продажу уже в текущем году. 

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