Летающая тарелка приземлилась в Кирове

В Кирове появился первый в России детский космический центр. На его открытие в город на Вятке приехали министр культуры Владимир Мединский и легендарные летчики-космонавты, дважды герои Советского Союза Виктор Савиных и Владимир Джанибеков, те самые, о ком был снят фильм «Салют-7».

Новое четырехэтажное здание в центре города напоминает космический корабль. Стеклянный фасад здания, крыльцо в виде летающей тарелки, украшенное шарами-звездами. Гостей встречал почетный караул из учащихся кадетского корпуса и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Открытия этого космоцентра ждали несколько лет.

— Наконец-то моя мечта осуществилась! — сказал уроженец Кировской области Виктор Савиных. — На моей родине построили детский космический центр. И самое главное, он будет воспитывать не только потенциальных космонавтов, но и конструкторов, инженеров.

Перерезать ленточку доверили внуку космонавта Арсению. Внутри гостей встретил белый робот, который пригласил всех на экскурсию по космоцентру. Самое впечатляющее место в нем — цифровой планетарий. Он чем-то напоминает столичный, только размер купола меньше — 12 м. Шесть специализированных проекторов создают динамичную картину окружающего макромира.

— Этот центр должен стать не только центром профессиональной подготовки, но и коммуникативным центром вроде московской «Стрелки», где можно бы было проводить встречи с интересными людьми, показы фильмов, уроки астрономии, математики, — пояснил «Известиям» Владимир Мединский.

Как отметил министр культуры, новая музейная институция обращена не в прошлое, а в будущее. В планетарии имеется возможность трехмерной визуализации, то есть воспроизведения 3D-изображения без использования очков. Запланирована трансляция полнокупольных видеофильмов. Как сообщила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, уже закуплены несколько документальных, научно-популярных картин.

— Было бы неплохо показать на этом оригинальном экране и художественные фильмы о космосе, — предложил Владимир Мединский. — В этом году вышли две картины — «Время первых» и «Салют-7», и если перевести их в необходимый формат, детям было бы интересно увидеть их в планетарии.

И какой же космоцентр без связи с космосом... Есть ли возможность, находясь в Кирове, связаться с Центром управления полетами (ЦУП), поинтересовались «Известия» у Владимира Джанибекова.

— Конечно. Здесь у ребят будут все условия для изучения космоса, — сказал летчик, пять раз возглавлявший космические экспедиции (кстати, его рекорд никто до сих пор не смог побить).

Затем посетителей пригласили в виртуальный аналог ЦУПа. Уникальное оборудование позволяет контролировать процесс космического полета, его прохождение и длительность. А с помощью аналога космического корабля «Союз-ТМА» юные космонавты будут учиться состыковываться с МКС и отрабатывать приземление в спускаемом аппарате. На похожем оборудовании космонавты обучаются в ЦУПе.

— Этот космический аппарат не копия и не модель, а самый настоящий, — пояснил Виктор Савиных. — Самый ценный экспонат в центре. Их, кстати, здесь три.

Герой Советского Союза Виктор Савиных — идейный вдохновитель центра. В одном из выставочных залов представлены такие уникальные экспонаты, как приборы с космических станций «Салют-6», «Салют-7» и «Мир», на которых он работал. А также приборы для работы в открытом космосе, образцы полетной одежды, скафандры, космическое питание, бортовые журналы и награды летчика.

— Я понимал, что, когда я вернусь на Землю (каждый раз это было очень грустно), всё, что было со мной в космосе, пригодится для создания музея, — рассказал «Известиям» Виктор Савиных. — Так что я никому ничего не отдавал. У меня есть друзья космонавты, которые тоже поучаствовали в создании экспозиции.