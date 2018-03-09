«С самого детства он грезил стать военным летчиком»

9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 84 года. О том, каким человеком был первый космонавт планеты, «Известиям» рассказала его племянница и крестница Татьяна Филатова. Сейчас она заведует мемориальным научно-методическим отделом музея Ю.А. Гагарина, который располагается на малой родине космонавта — в городе Гагарин (до 1968 года — Гжатск) Смоленской области.

гагарин Тамара Филатова Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Юрий Алексеевич был вам не только дядей, но и крестным отцом?

— Да, это произошло, когда ему было всего 13 лет — мальчик, будучи пионером, спокойно крестил свою племянницу. У нас в роду абсолютно все крещеные.

— Во время одного из выступлений перед высшим руководством Юрий Алексеевич действительно просил восстановить храм Христа Спасителя?

— Это было в 1965 году на декабрьском пленуме ЦК комсомола. Он был посвящен патриотическому воспитанию молодежи. К тому времени уже приняли решение о восстановлении Триумфальной арки в Москве, но оно постоянно откладывалось. О храме Христа Спасителя речи не шло вообще. И тогда Юрий поднял вопрос о возрождении и храма, и Триумфальной арки.

— Каким человеком был Юрий Гагарин? Каким он запомнился вам?

— Крестьянский мальчишка — подранок войны. Юрий прошел через оккупацию, вынес всё на своих детских плечах. Возможно, именно это выковало его характер, стойкость и мужество. По рассказам матери Гагарина, во время оккупации по вечерам, в землянках, когда дети укладывались спать, родители часто рассуждали о том, что в военные времена, в тяжелейших условиях русские люди никогда не сдавались, не предавали Родину.

гагарин1 Юрий прошел через оккупацию, вынес всё на своих детских плечах Фото: ТАСС

Родители старались донести это и до детей, хотели избавить их от чувства страха. После окончания шестого класса, еще мальчишкой, Юрий уехал из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. Поступил в ремесленное училище на формовщика-литейщика. Его путь в космос вышел извилистым: от литейщика до военного летчика. И Гагарин добился своей мечты — с самого детства он грезил стать военным летчиком. Когда он был маленьким, его любимым стихотворением было: «Я хочу, как Водопьянов, быть своей страны пилотом! Чтоб летать среди туманов, обгоняя самолеты». Действительно, это был очень волевой человек.

С ним было легко и комфортно. Мне, как его крестнице и племяннице, он запомнился как очень теплый человек. Юрий Алексеевич очень любил людей, заботился о детях. Его сильно волновало, что прошло уже много лет после окончания войны, а у нас в Союзе оставались сироты. Юрий очень хорошо понимал, какую имеет популярность, но использовал свое положение во благо людей. При всей своей доброте он был человеком очень требовательным.

гагарин2 После окончания шестого класса Юрий уехал из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь — поступил в ремесленное училище на формовщика-литейщика Фото: ТАСС

Его дважды избирали депутатом Верховного Совета СССР, и благодаря этому он имел возможность помогать развитию своего города, района и области. Он был очень требователен, например, к обоснованию просьб людей, которые обращались к нему за помощью. Все обращения в министерства и ведомства должны были быть четко проработаны, чтобы в них было изложено полное обоснование просьбы. Гагарин участвовал в развитии всех отраслей хозяйства нашего города. Он помог построить две школы — №2 и интернат, содействовал строительству жилого фонда, старался развивать земледелие. В родном селе помог построить дом культуры. Юрий Алексеевич заботился о своей малой родине.

— Какой самый яркий момент, связанный с дядей, отложился в вашей памяти?

— Его первый приезд домой после полета. Это произошло 17 июня 1961 года. В этот день с ним была организована встреча в парке культуры и отдыха, где присутствовал практически весь город. Прошло всего два месяца после первого в истории полета человека в космос. Представляете, каким счастьем было это событие — приехал наш знаменитый земляк.

Еще один очень запоминающийся момент произошел после защиты Юрием Алексеевичем диплома в академии Жуковского. Когда я к нему приехала, он схватил меня, крепко, обнял, начал кружить по комнате: «Всё! Ты понимаешь? У меня теперь есть высшее образование!». Юрий был невероятно умным и талантливым человеком, получил диплом с отличием. Для него это был настоящий праздник, он очень об этом мечтал.

гагарин3 Фото: Global Look Press/Mikhail Svischev/Russian Look

Однажды был случай, когда дядя взял меня с собой на охоту. Обычно 5 декабря мы отмечали День советской Конституции, и если Юрий в этот день был в СССР, старался обязательно навестить нас. Он очень любил природу и увлекался фотографией. Ему нравилась рыбалка, подводная охота, он любил спорт. Приезжал он не один, а с друзьями. В тот день я напросилась вместе с ними пойти на лося. Мужчины начали возмущаться, говорили, что женщин на охоту брать — плохая примета. И мы действительно вернулись с пустыми руками, потому что подняли шум на весь лес. В тот день стояла чудесная погода, мы играли в снежки, и охота превратилось в волшебную зимнюю прогулку по лесу. По дороге домой все припоминали мне и дяде, что примета всё-таки работает.

— Как вы узнали о полете дяди в космос?

— Мне было 14 лет. В тот день я была на занятиях в школе. На перемене ко мне подошла наш классный руководитель и спросила: «Тамара, у тебя дядя — летчик Юрий Алексеевич Гагарин? Ты знаешь, он в космосе летает». Это был такой ужас, вы не представляете. Я его безумно любила, мне было очень страшно. Ведь космонавт — профессия с огромным риском для жизни. Даже сегодня никто не может быть уверен, что полет пройдет хорошо. А в то время для нас космос был чем-то очень далеким, и я безумно переживала за дорогого мне человека. Естественно, я упала на парту и проплакала до следующей перемены, когда классный руководитель подошла ко мне и сказала, что дядя приземлился.

гагарин5 Старт космического корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту 12 апреля 1961 года Фото: ТАСС

На этом закончились не только уроки в школах, но и работа на предприятиях. Было ощущение, что все рабочие города вышли на улицу. Знакомые и незнакомые люди поздравляли друг друга. Город просто ликовал в тот день.

— С кем из семьи вы увиделись в первую очередь, чтобы поделиться эмоциями?

— Когда я пришла домой, там было уже очень много людей — друзья нашей семьи, соседи, корреспонденты, специально приехавшие в наш город. В доме поставили три–четыре телефона, и со всех уголков земного шара начали звонить люди, чтобы поздравить и задать вопросы. Моя мама, старший брат дяди Валентин и младший Борис отвечали на эти бесконечные звонки. Поэтому делиться эмоциями было уже невозможно — все задавали вопросы, и нужно было на них отвечать.

— А что спрашивали?

— В основном интересовались биографией Юрия Алексеевича. Задавали самые элементарные вопросы, чтобы узнать о нем и его семье как можно больше.

— Когда он вернулся, рассказывал, как наша Земля выглядит из космоса?

— Нам он, конечно, рассказывал о том, насколько красивая наша планета.

Гагарин6 Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида на встрече с участниками второго Международного кинофестиваля в Москве 17 июля 1961 года Фото: ТАСС/Леонид Великжанин

Он никогда в жизни не говорил, что ему было страшно. А ведь когда он улетал, на Земле у него оставались две маленькие дочери.

— Как вы узнали о гибели дяди?

— Из сообщения ТАСС. У меня шли занятия в институте в Москве. Из деканата пришла секретарь и объявила, что случилась беда: Юрий Алексеевич разбился. Мне стало нехорошо, вызвали фельдшера. В тот момент я еще не поняла, что это конец. Я думала, он просто находится в тяжелом состоянии. На такси поехала в Звездный городок — к его семье. По дороге по радио услышала, что погиб космонавт. Только тогда до меня дошло, что его уже нет.

— В городе Гагарин Смоленской области ежегодно проводятся чтения, посвященные памяти первого космонавта Земли...

— Это увековечивание его памяти. Там мы говорим о Юрии Алексеевиче, о людях, которые внесли большой вклад в развитие космонавтики, о наших ученых, инженерах, космонавтах. Помимо этого, в Звездном городке ежегодно проводится и открытый «Гагаринский урок». Это очень важное событие в плане профориентации, ведь в наше время молодежь стала меньше смотреть в небо. Профессии технического профиля пользуются всё меньшим спросом, а «Гагаринский урок» способствует патриотическому воспитанию и профориентации молодежи. Я обязательно туда приеду в этом году, мне самой это очень интересно.

— Сегодня на МКС работают представители разных стран мира. Космос может сгладить политические разногласия между государствами?

— Политикам надо брать пример с экипажей МКС, чтобы мы видели взаимовыгодное сотрудничество не только на орбите, но и на Земле. Тогда повсюду царил бы мир.

— Американский бизнесмен Илон Маск сейчас активно пропагандирует космонавтику, собирается лететь на Марс. Как вы относитесь к его деятельности?

— Про него я очень мало знаю, поэтому мне трудно судить. Но когда человек занимается пропагандой космических полетов в мирных целях — это похвально, такой человек вызывает уважение.