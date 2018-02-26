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В ОАЭ построили «летающую» яхту

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Фото: Guillaume Plisson
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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) построили «летающую» яхту Foiler, которая при движении поднимется над водой на метр. Как сообщает пресс-служба создавшей яхту верфи Enata Marine, модель оснащена карбоновыми подводными крыльями и двумя эргономичными гибридными двигателями BMW. 

Яхта длиной 9,5 м может скользить над водой на подводных крыльях при скорости от 18 узлов (порядка 34 км/ч). Максимальная скорость, которую может развить лодка, составляет 38 узлов (более 70 км/ч). 

Яхта может «лететь» над водой при волнах высотой до 1,5 м. При этом она сама создает в движении в три раза меньше волн, чем средняя лодка с аналогичными параметрами. Ширина судна при сложенных подводных крыльях составляет 3,3 м. При движении с распахнутыми крыльями она увеличивается до 7,2 м, 

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