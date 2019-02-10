Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко вновь обвинили в провокациях с избирателями

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента — действующего лидера страны Петра Порошенко — в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

По его словам, исполнителями приказов главы государства являются депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Наталья Ковальчук.

«За украденные у украинцев деньги они организуют массовый подкуп избирателей и грязные провокации против оппонентов Порошенко. Для провокаций нанимают ветеранов АТО и так называемых активистов», — написал Ляшко в Facebook 10 февраля.

Комедия предположений: как президентскую гонку на Украине возглавил шоумен
Пока кандидаты с востока Украины продолжают ссориться, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за второй тур

Он потребовал от Порошенко прекратить «дискредитировать избирательный процесс» и пригрозил ему судебным разбирательством.

В готовящихся фальсификациях Порошенко ранее обвинила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Кроме того, действующего лидера подозревают в краже 2 млрд гривен ($73,3 млн по текущему курсу) на подкуп избирателей.

О «политической грязи» в предвыборных кампаниях кандидатов заявлял и глава МВД Украины Арсен Аваков. Он обвинил политиков в натравливании друг на друга боевиков за «грязные деньги» и отправке на митинги «ряженных в камуфляж дешевок», которые проносят литры зеленки, кастеты, петарды и слезоточивые газы.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ляшко призвал Совет Европы «дать мощный отпор» России
Конфликт Зеленского с ветеранами АТО попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017