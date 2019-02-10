Порошенко вновь обвинили в провокациях с избирателями

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента — действующего лидера страны Петра Порошенко — в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

По его словам, исполнителями приказов главы государства являются депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Наталья Ковальчук.

«За украденные у украинцев деньги они организуют массовый подкуп избирателей и грязные провокации против оппонентов Порошенко. Для провокаций нанимают ветеранов АТО и так называемых активистов», — написал Ляшко в Facebook 10 февраля.

Он потребовал от Порошенко прекратить «дискредитировать избирательный процесс» и пригрозил ему судебным разбирательством.

В готовящихся фальсификациях Порошенко ранее обвинила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Кроме того, действующего лидера подозревают в краже 2 млрд гривен ($73,3 млн по текущему курсу) на подкуп избирателей.

О «политической грязи» в предвыборных кампаниях кандидатов заявлял и глава МВД Украины Арсен Аваков. Он обвинил политиков в натравливании друг на друга боевиков за «грязные деньги» и отправке на митинги «ряженных в камуфляж дешевок», которые проносят литры зеленки, кастеты, петарды и слезоточивые газы.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский.