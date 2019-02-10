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Аваков назвал выборы президента Украины «ристалищем политической грязи»

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Фото: РИА Новости
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Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал предвыборные кампании кандидатов в президенты страны, призвав устроить «честные выборы, а не ристалище политической грязи».

Аваков сравнил избирательные кампании с информационной войной и «гонкой популизма до маразма». Он сообщил о нескольких случаях, когда на митингах кандидатов у «ряженых в камуфляж дешевках» находили литры зеленки, кастеты, петарды и слезоточивые газы.

«Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? <…> Подумайте же, наконец, о стране, а не политкарьере себя любимого», — написал Аваков в Facebook 10 февраля.

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Министр заявил о двуличии кандидатов, обвинив их в натравливании «боевиков друг на друга» за «грязные деньги».

«Стоит остановиться. Кампания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять всю ненависть и подлые провокации», — заключил Аваков.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Ранее в феврале Порошенко заподозрили в краже 2 млрд гривен ($73,3 млн по текущему курсу) на подкуп избирателей. Фракция президента «Блок Петра Порошенко» обвинил Тимошенко в сборе личной информации избирателей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский. 

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