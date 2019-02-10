Свыше 20 уголовных дел открыто на Украине в ходе избирательной кампании

Украинская полиция за прошедшую неделю открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании. Об этом в воскресенье, 10 февраля, рассказали в департаменте коммуникации министерства внутренних дел.

«Зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 24 уголовных производства», — приводит слова замглавы МВД Сергея Ярового ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности с начала кампании полицейским поступило 760 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента — действующего лидера страны Петра Порошенко — в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский.