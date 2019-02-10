Прямой эфир
Сюжет:

Свыше 20 уголовных дел открыто на Украине в ходе избирательной кампании

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская полиция за прошедшую неделю открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании. Об этом в воскресенье, 10 февраля, рассказали в департаменте коммуникации министерства внутренних дел.

Во все тяжкие: Янукович предупредил украинцев о провокациях
Экс-президент Украины заявил, что Киев создал группу киллеров для ликвидации неугодных политиков

«Зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 24 уголовных производства», — приводит слова замглавы МВД Сергея Ярового ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности с начала кампании полицейским поступило 760 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента — действующего лидера страны Петра Порошенко — в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко не захотел для Украины «хихикающего с Путиным» президента
Аваков назвал выборы президента Украины «ристалищем политической грязи»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017