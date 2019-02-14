Климкин оценил шансы России послать наблюдателей на выборы на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин оценил шансы Москвы направить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы на Украине.

«Кто-то никак не успокоится в отношении наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ», — написал министр в своем Twitter-аккаунте 14 февраля.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.

В ответ Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования.

Однако в ОБСЕ заявили, что предложат Москве поучаствовать в наблюдении, а Киеву напомнили, что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации.

Тогда в российском МИДе заявили, что будут добиваться присутствия наблюдателей от Москвы на украинских выборах. Кандидатуры своих представителей Россия представит в ближайшее время.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, на президентское кресло претендуют действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет гонку Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следуют Порошенко (17,7%) и Тимошенко (15,8%).