РФ направит наблюдателей в краткосрочную миссию ОБСЕ на выборы президента Украины

Россия в ближайшее время представит ОБСЕ кандидатуры своих представителей для участия в работе краткосрочной наблюдательной миссии на президентских выборах на Украине в день голосования, сообщили в МИД РФ в среду, 13 февраля.

Там рассказали, что накануне в ведомство поступил запрос от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на командирование наблюдателей от российской стороны как члена европейской организации.

«Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве — участнике ОБСЕ (Украине. — Ред.). Российские кандидатуры <…> будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве в очередной раз напомнили о взаимных обязательствах стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга, что гарантирует транспарентность и демократичность избирательных процессов.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным Москвой, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.

Наблюдатели миссии БДИПЧ отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов. Участники краткосрочного компонента осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Присутствие представителей России в составе долгосрочной миссии было отклонено Центризбиркомом Украины.

В ответ на действия Киева РФ отказалась направлять своих наблюдателей из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования на выборах. Спустя несколько дней в российском МИДе заявили, что по-прежнему готовы отправить своих представителей в составе миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ. В европейской организации также раскритиковали решение украинской стороны, напомнив о беспристрастности наблюдателей и об отсутствии у них права вмешиваться в голосование.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Всего за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата — рекордное число в современной истории страны.