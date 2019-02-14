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Высокие рейтинги Зеленского объяснили его позитивом

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Фото: REUTERS/Mykola Tys
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Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет высокие рейтинги, потому что дарит людям положительные эмоции. Такого мнения придерживается экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«Первое. Комики, как таковые, актеры, излучают позитив. Страна, которая живет 5 лет в глубочайшей депрессии, в принципе воспринимает Зеленского как человека, который дарит им некий уют, некий позитив», — цитирует бывшего нардепа агентство «РИА Новости».

Кроме того, уверена Бондаренко, такой политик как Зеленский — «это что-то новое», а шоу-бизнес и политика сегодня похожи на «два сплетенных сейчас сектора».

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Пока кандидаты с востока Украины продолжают ссориться, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за второй тур

В то же время, экс-депутат усомнилась в реальности победы Зеленского на грядущих выборах и целях его команды.

«Я думаю, что там, скорее всего, прицел на парламентские выборы и провод группы депутатов под брендом «Слуга народа» (партия Зеленского. — Ред.)», — полагает Бондаренко.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, среди политических противников Зеленского — действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет гонку Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следуют Порошенко (17,7%) и Тимошенко (15,8%). 

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