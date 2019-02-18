Прямой эфир
Сюжет:

В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России

0
Фото: Global Look Press/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.

«Порошенко готов идти по беспределу»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров — о предвыборных раскладах и перспективах своего возвращения в страну

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы МИД Бориса Гандела, встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Брюсселе. Особый акцент в рамках переговоров был сделан на приближающиеся выборы на Украине. 

По словам Гандела, Лайчак вновь указал Климкину, что решение исключить граждан России из числа наблюдателей на президентских выборах не соответсвует принципам  ОБСЕ, и призвал Киев пересмотреть политику по данному вопросу.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кличко назвал Зеленского опасным для Украины
Климкин упрекнул в «диванном» восприятии отношений Украины и РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017