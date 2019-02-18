В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России

Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы МИД Бориса Гандела, встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Брюсселе. Особый акцент в рамках переговоров был сделан на приближающиеся выборы на Украине.

По словам Гандела, Лайчак вновь указал Климкину, что решение исключить граждан России из числа наблюдателей на президентских выборах не соответсвует принципам ОБСЕ, и призвал Киев пересмотреть политику по данному вопросу.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.