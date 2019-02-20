Опубликованы кадры «героического» поведения Порошенко на майдане

Видео, которое якобы подтверждает слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично переносил погибших во время событий на майдане 2014 году, опубликовано в Сети.

На кадрах Порошенко наклоняется над одним из пострадавших, что-то говорит ему, а затем торопливо уходит в сопровождении охранника. Видео снято не в 9 утра, когда, по утверждению лидера страны, он пришел в Мариинский парк, а позже, когда начались массовые столкновения.

Ранее журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала на своем канале в YouTube видео с выступления Порошенко, где он заявил, что оказался в самом эпицентре событий, когда шел в Верховную раду. По словам политика, активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов.

«Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал украинский лидер.

При этом бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко оказался в гуще событий на майдане, ему пришлось бы менять штаны. По словам политолога, действующий президент Украины не участвовал ни в каких столкновениях.

«Многие говорили, что Порошенко присоединился, когда уже было понятно, что Янукович будет уходить. Он опять лжет, потому что не было того, что он рассказывает. Еще бы Порошенко в боях участвовал!» — заявил Соскин.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко заявил, что Президент Украины пиарится перед выборами. «Конечно, он соврал: участники рассказывали совершенно другое, я думаю, что это ему не поможет», — цитирует политолога телеканал «360».

Площадь Независимости в Киеве (майдан Незалежности) стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов во время антиправительственных акций в 2014 году. В результате в стране произошел государственный переворот, более 100 человек погибли. Массовые акции протеста привели к смене власти на Украине в феврале 2014 года.