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Украинский политолог обвинил Порошенко во лживых заявлениях о своей роли на майдане

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Если бы Петр Порошенко оказался в гуще событий на майдане в ноябре 2013 года, ему пришлось бы менять штаны. Об этом в среду, 20 февраля, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

По словам политолога, ни в каких столкновениях действующий президент Украины не участвовал.

«Многие говорили, что Порошенко присоединился, когда уже было понятно, что Янукович будет уходить. Он опять лжет, потому что не было того, что он рассказывает. Еще бы Порошенко в боях участвовал! Да он бы со страху там под себя наделал», — заявил Соскин в эфире НСН.

Ранее журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала на своем канале в YouTube видео с выступления Порошенко, где он заявил, что оказался в самом эпицентре событий, когда шел в Верховную раду. По словам политика, активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов.

«Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал украинский лидер.

Сторонники евроинтеграции собрались в центре Киева 21 ноября 2013 года из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Майдан Незалежности стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В результате в стране произошел государственный переворот, более 100 человек погибли.

Жители Донбасса не согласились с итогами майдана, в результате новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По информации ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти на Украине в феврале 2014 года. Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию страны.

Далеко не все жители государства согласились с новой политикой Киева. Более 95% жителей Крыма и Севастополя в марте 2014 года на референдуме поддержали присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками госпереворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

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