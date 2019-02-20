Порошенко рассказал о своих «подвигах» на Майдане

Журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала на своем канале в YouTube видео с выступления украинского президента Петра Порошенко, где он заявил, что лично переносил погибших во время событий на Майдане.

По словам политика, он оказался в самом эпицентре событий, когда шел в Верховную Раду. Порошенко заявил, что активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов,

«Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал украинский президент.

Высоцкая выложила ролик и оставила под ним комментарий, в котором выразила крайнее недовольство речью Порошенко. По ее словам, украинский лидер приукрашивает свою роль во время Евромайдана и пытается тем самым «переписать историю».

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

С событиями в Киеве согласились далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя поддержали на референдуме присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.