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В Одессе сожгли иномарку активиста евромайдана

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Фото: facebook.com
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Неизвестные сожгли автомобиль одесского историка, активиста евромайдана Александра Бабича, о чем он сам рассказал в Facebook. В момент поджога владелец иномарки находился за пределами Одессы.

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«Здравствуй, Родина! Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы, — написал Бабич.

В следующем посте он пояснил, что в доме были две бабушки и двое маленьких детей, а в соседней квартире — двое соседей. 

«Если бы не пожарные (спасибо, ребята, за восемь минут приехали и отработали), то шести трупов могло бы быть. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти», — уточнил активист, добавив, что огонь с автомобиля перекинулся на двери. 

Это не первый случай нападения на украинских активистов. Так, в конце июля 2018 года советницу мэра Херсона, общественницу Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела. В начале ноября того же года она скончалась в больнице.

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