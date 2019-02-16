Украинский адмирал назвал причину несовместимости Киева и НАТО

Украина несовместима с НАТО «на ментальном уровне», а для полноценного членства в альянсе необходимо сотрудничество и совместимость в различных сферах. Об этом заявил бывший замглавы минобороны страны адмирал запаса Игорь Кабаненко в эфире телеканала «112 Украина».

«Невозможно стать взаимосовместимыми, не читая документы на языке оригинала. <…> И главное — в это надо верить, то есть воспринимать на ментальном уровне», — сказал адмирал, его слова приводит «РИА Новости».

В качестве примера военный привел единообразие в операционных доктринах.

«К сожалению, у нас доктрины переведены с Советского Союза. Даже доктринальное обозначение операции у нас не такое, как в НАТО», — пояснил Кабаненко.

Ранее в феврале в альянсе признали стремление Киева вступить в НАТО и призвали власти страны активизировать реформы, которые помогут Украине соответствовать критериям, необходимым для членства в организации.

7 февраля Верховная рада Украины утвердила поправки в конституцию страны, которые провозглашают курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Их инициатором стал украинский лидер Петр Порошенко.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Киев не готов к членству в НАТО, а альянс не готов к достижению консенсуса по включению страны в свой состав.