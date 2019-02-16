Прямой эфир

Савченко позвала украинцев на «новый майдан»

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призвала устроить новый майдан в воскресенье, 17 февраля. Объявление опубликовано в Facebook «Общественно-политической платформы» нардепа. 

Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Триумф и падение главных действующих лиц переворота на Украине

Сбор участников намечен на 14:00 (15:00 мск).

«Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость. Оставаясь в стороне, утратим последнее», — сказано в призыве. 

21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, майдан Незалежности заняли сторонники евроинтеграции. Площадь в центре Киева стала эпицентром борьбы силовиков и радикалов, в ходе которой погибло более 100 человек. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

По мнению бывшего главы националистического движения «Правый сектор» (запрещено в России) Дмитрия Яроша, на Украине возможно повторение майдана, если государство «сдадут России на их условиях». Также радикал признал, что цели «революции достоинства» не были выполнены в полной мере даже через пять лет.

Савченко арестовали 20 марта 2018 года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это было сделано 18 декабря. Шевченковский районный суд города Киева продлил ее арест на 60 дней. В настоящее время она не является осужденной и де-юре может участвовать в выборах, однако ЦИК Украины отказала в регистрации ее кандидатуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патрушев назвал вероятную страну следующего майдана
Янукович назвал черными прошедшие после майдана годы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017