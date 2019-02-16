Савченко позвала украинцев на «новый майдан»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призвала устроить новый майдан в воскресенье, 17 февраля. Объявление опубликовано в Facebook «Общественно-политической платформы» нардепа.

Сбор участников намечен на 14:00 (15:00 мск).

«Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость. Оставаясь в стороне, утратим последнее», — сказано в призыве.

21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, майдан Незалежности заняли сторонники евроинтеграции. Площадь в центре Киева стала эпицентром борьбы силовиков и радикалов, в ходе которой погибло более 100 человек. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

По мнению бывшего главы националистического движения «Правый сектор» (запрещено в России) Дмитрия Яроша, на Украине возможно повторение майдана, если государство «сдадут России на их условиях». Также радикал признал, что цели «революции достоинства» не были выполнены в полной мере даже через пять лет.

Савченко арестовали 20 марта 2018 года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это было сделано 18 декабря. Шевченковский районный суд города Киева продлил ее арест на 60 дней. В настоящее время она не является осужденной и де-юре может участвовать в выборах, однако ЦИК Украины отказала в регистрации ее кандидатуры.