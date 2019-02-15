Прямой эфир

Патрушев назвал вероятную страну следующего Майдана

0
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад может организовать следующий Майдан в Молдавии. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот», — сказал он.

По словам Патрушева, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.

«США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президента», — отметил он.

Патрушев добавил, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания продвинуть сторонников евроатлантической ориентации в правительстве и парламенте Молдавии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Молдавии попросил отозвать посла в России
Додон рассказал о желании правительства Молдавии играть на конфронтации РФ и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017