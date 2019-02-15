Патрушев назвал вероятную страну следующего Майдана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад может организовать следующий Майдан в Молдавии. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот», — сказал он.

По словам Патрушева, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.

«США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президента», — отметил он.

Патрушев добавил, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания продвинуть сторонников евроатлантической ориентации в правительстве и парламенте Молдавии.