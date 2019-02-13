МИД Молдавии попросил отозвать посла в России

Министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России, сообщил агенству «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.

При это в МИДе не уточнили, с чем конкретно связан этот запрос, но заверили, что его не стоит связывать с ситуацией с молдавскими летчиками, спасенными из афганского плена.

В этот же день, 13 февраля, молдавский МИД вручил ноту протеста российскому послу Олегу Васнецову. Такое решение было принято из-за того, что российские власти якобы отказываются сообщать молдавской делегации, где именно находятся пилоты.

В конце ноября 2015 года вертолет с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Воздушное судно сбили талибы (организация запрещена в РФ), оно упало на подконтрольной боевикам территории. Один из пилотов был убит, двое попали в плен.

11 февраля президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook сообщил, что Россия помогла спасти в Афганистане двух молдавских пилотов, которые находились в плену три года. По его словам, сейчас летчики находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.