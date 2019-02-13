МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу

Министерство иностранных дел Молдавии в среду, 13 февраля, вызвало российского посла в стране Олега Васнецова и вручило ему ноту протеста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Александр Ройтман.

«Послу была вручена нота протеста из-за затягивания доступа молдавской делегации, которая находится в Москве с 11 февраля 2019 года, к нашим гражданам», — сказал Ройтман, его слова приводит «РИА Новости».

Как отмечает агентство, речь идет о встрече делегатов с пилотами, спасенными из афганского плена и находящимися в Москве.

Ройтман уточнил, что российские власти якобы отказываются сообщать молдавским официальным лицам, где именно находятся летчики. Он также потребовал обеспечить немедленный доступ к ним.

В конце ноября 2015 года вертолет с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Воздушное судно сбили талибы (организация запрещена в РФ), оно упало на подконтрольной боевикам территории. Один из пилотов был убит, двое попали в плен.

11 февраля президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook сообщил, что Россия помогла спасти в Афганистане двух молдавских пилотов, которые находились в плену три года. По его словам, сейчас летчики находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.