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Автомобиль со снайперами ВСУ подорвался на своей мине в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Автомобиль с бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 февраля подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками на донецком направлении, заявил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

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«При подъезде к району обороны одного из батальонов 24-й бригады (ВСУ. — Ред.) вблизи Марьинки водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он, естественно, не знал», — сказал Безсонов 16 февраля, его слова приводит Донецкое агентство новостей. 

Как уточнил ополченец, водитель машины погиб, а находившиеся с ним два снайпера получили тяжелые ранения. 

По словам Безсонова,  24-ю бригаду спешно перебросили на позиции 28-й, поскольку последнюю решили вывести с передовой из-за опасений «роста недовольства» ВСУ и перерастания волнений в бунты. 

В декабре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что совокупные небоевые потери всех украинских силовых ведомств за последние 4,5 года — с начала вооруженного конфликта в Донбассе — составили более 10 тыс. человек.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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