Лезут на стену: почему Украина никак не достроит антироссийский вал
«Европейский вал», «Стена», «Последний рубеж Европы» — на Украине придумали несколько громких названий для комплекса сооружений на границе с Россией. Киевские власти реализуют проект с 2014 года, но теперь выясняется, что заграждения готовы только на 30%. При этом еще в прошлом году чиновники рапортовали, что выполнена почти половина работ. Строительство сопровождают скандалы и коррупционные разбирательства. «Известия» разбирались в том, почему обустройство границы идет всё хуже и хуже.
Великая украинская стена
Представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян заявил, что проект «Стена» на российско-украинской границе готов на 30%. По его словам, такой результат адекватен количеству вложенных средств. На некоторых участках строительство инженерно-технических сооружений почти завершено. Например, в Харьковской области «уровень контроля над границей составляет практически 100%».
Проект инженерно-технического обустройства «Стена» на границе Украины с Россией
В госпогранслужбе утверждают, что постоянный перенос сроков завершения строительства связан с финансированием. «В первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но финансирование с самого начала отставало от запланированного. Срок реализации оттянулся до 2020 года. В прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед кабмином продление срока реализации еще на один год. Сейчас крайняя точка — 2021 год», — рассказал Слободян.
Интересно, что в ноябре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вдоль Харьковской области осталось оборудовать менее 20 км, после этого работы продлятся в Сумской области. Глава МВД подчеркнул, что «Европейский вал» готов на 47%. Получается, всего за три месяца готовность проекта сократилась на 17%.
Вал денег
Идея возвести на границе с Россией линию инженерных и фортификационных сооружений родилась в сентябре 2014 года. С инициативой выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Глава правительства провозгласил, что задача укрепления госграницы — вопрос безопасности не только Украины. «Это обустройство восточной границы Европы. Мы осознаем, что это дорогостоящий проект и именно поэтому в рамках донорской конференции и в сотрудничестве с ЕС после утверждения этого проекта будем обращаться с ходатайством о получении финансовой и технической помощи на реализацию этого проекта», — говорил он.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре) во время осмотра хода строительства укреплений в рамках проекта «Стена» на украинско-российской границе
Согласно проекту, граница на протяжении почти 2 тыс. км должна быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. Главной целью называлось не сдерживание контрабандистов или незаконных мигрантов, а защита от вооруженного вторжения России.
Общая стоимость работ оценивалась в 4 млрд гривен ($148 млн по текущему курсу). Кабмин Яценюка в 2014 году выделил на необходимые мероприятия 235 млн гривен. Средства взяли из денег, которые Киеву по специальной программе дал Евросоюз.
Очень быстро европейцы стали что-то подозревать. «Мы предоставили десятки миллионов евро, чтобы помочь украинским пограничникам. А сейчас украинские пограничники снова просят деньги, чтобы купить всё. А куда же делись те деньги, которые давал ЕС? Украине нужно разобраться с коррупцией, с прозрачностью. Возможно, эти средства использовались неэффективно», — говорил посол ЕС на Украине Ян Томбинский.
Позже строительством заинтересовались депутаты Верховной рады. Нардеп Елена Сотник опубликовала фотографию участка границы в Харьковской области. На снимках виднелась поросшая травой яма и обычная металлическая сетка с витками колючей проволоки. Коллега Сотник Борислав Береза назвал разрекламированный забор «огородной решеткой, которая не остановит даже дикого кролика». После этого он отправил обращения в специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) и национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы они дали оценку действиям Яценюка.
На строительстве укреплений в рамках проекта «Стена» на украинско-российской границе
Уборщица за 500 гривен
В 2017 году схемы освоения средств привлекли внимание силовых ведомств. Следователи выяснили, что в нецелевом расходовании участвовали высокопоставленные чиновники ГПСУ и руководители фирм-подрядчиков.
Детективы НАБУ установили, что деньги на реализацию проекта «Стена» отмывались через подставные компании. На счета таких предприятий было перечислено 177 млн гривен. Чтобы скрыть махинации, чиновники погранслужбы засекретили договоры с подрядчиками, через которых обналичивались средства. Экспертиза установила, что документы были незаконно отнесены к государственной тайне с присвоением грифа «секретно». Интересно, что директором одной из подставных фирм числилась уборщица. На допросе она сообщила, что за 500 гривен (1200 рублей) оформила незнакомому человеку доверенность на действия от своего имени.
В результате расследования НАБУ задержало шесть человек. Обвинения предъявили начальнику управления капстроительства госпогранслужбы, бывшему начальнику первого отдела капстроительства ГПСУ и еще ряду чиновников и посредников. Вскоре после задержаний в отставку подал руководитель ГПСУ Виктор Назаренко.
Председатель госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко
Инициатор проекта Арсений Яценюк первоначально не был фигурантом разбирательства. Политические оппоненты, однако, требовали оценить и его роль в хищениях. Бывший премьер-министр в привычном для украинских политиков стиле отвечал, что критика проекта — дело рук Москвы. «Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект. Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?» — оправдывался он.
НАБУ долгое время отказывалось возбуждать уголовное дело, но в октябре 2018 года Соломенский суд Киева обязал ведомство инициировать расследование. По версии правоохранительных органов бывший глава правительства может быть причастен к отмыванию доходов, уклонению от налогов, служебному подлогу и присвоению чужого имущества.
Кабаны вместо России
Проект «Европейский вал» изначально вызывал сомнения у экспертов. Экономические затраты для Украины сразу представлялись неподъемными. Сложности вызывали некоторые военно-технические аспекты. Например, на отдельных участках граница проходит по деревням и поселкам. Здесь обустройство территории являлось отдельной проблемой. Ставилась под сомнение и сама целесообразность проекта. Если речь идет о противодействии предполагаемому наступлению российской армии, то забора явно недостаточно.
Военнослужащий на пограничном пункте пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе в Дергачевском районе
Сейчас перспективы «Европейского вала» крайне туманны. Даже возведенные участки находятся в плачевном состоянии. Одним из образцово-показательных участков «Стены» являются сооружения в окрестностях поселка Казачья Лопань в Харьковской области, сюда для демонстрации привозят политиков и представителей СМИ. «Если пройтись немного в сторону Золочева — нет уже ни рва, ни забора: проезжай кто хочет. Да и у нас сетка не в лучшем виде, кое-где ее продырявили и подрыли кабаны», — рассказал журналистам глава администрации населенного пункта Вячеслав Задоренко.