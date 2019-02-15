Лезут на стену: почему Украина никак не достроит антироссийский вал

«Европейский вал», «Стена», «Последний рубеж Европы» — на Украине придумали несколько громких названий для комплекса сооружений на границе с Россией. Киевские власти реализуют проект с 2014 года, но теперь выясняется, что заграждения готовы только на 30%. При этом еще в прошлом году чиновники рапортовали, что выполнена почти половина работ. Строительство сопровождают скандалы и коррупционные разбирательства. «Известия» разбирались в том, почему обустройство границы идет всё хуже и хуже.

Великая украинская стена

Представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян заявил, что проект «Стена» на российско-украинской границе готов на 30%. По его словам, такой результат адекватен количеству вложенных средств. На некоторых участках строительство инженерно-технических сооружений почти завершено. Например, в Харьковской области «уровень контроля над границей составляет практически 100%».

стена Проект инженерно-технического обустройства «Стена» на границе Украины с Россией Фото: ТАСС/Чергинский Константин

В госпогранслужбе утверждают, что постоянный перенос сроков завершения строительства связан с финансированием . «В первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но финансирование с самого начала отставало от запланированного. Срок реализации оттянулся до 2020 года. В прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед кабмином продление срока реализации еще на один год. Сейчас крайняя точка — 2021 год », — рассказал Слободян.

Интересно, что в ноябре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вдоль Харьковской области осталось оборудовать менее 20 км, после этого работы продлятся в Сумской области. Глава МВД подчеркнул, что «Европейский вал» готов на 47%. Получается, всего за три месяца готовность проекта сократилась на 17%.

Вал денег

Идея возвести на границе с Россией линию инженерных и фортификационных сооружений родилась в сентябре 2014 года. С инициативой выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Глава правительства провозгласил, что задача укрепления госграницы — вопрос безопасности не только Украины. «Это обустройство восточной границы Европы. Мы осознаем, что это дорогостоящий проект и именно поэтому в рамках донорской конференции и в сотрудничестве с ЕС после утверждения этого проекта будем обращаться с ходатайством о получении финансовой и технической помощи на реализацию этого проекта», — говорил он.

стена Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре) во время осмотра хода строительства укреплений в рамках проекта «Стена» на украинско-российской границе Фото: ТАСС/Чергинский Константин

Согласно проекту, граница на протяжении почти 2 тыс. км должна быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. Главной целью называлось не сдерживание контрабандистов или незаконных мигрантов, а защита от вооруженного вторжения России.

Общая стоимость работ оценивалась в 4 млрд гривен ($148 млн по текущему курсу). Кабмин Яценюка в 2014 году выделил на необходимые мероприятия 235 млн гривен. Средства взяли из денег, которые Киеву по специальной программе дал Евросоюз.

Очень быстро европейцы стали что-то подозревать. «Мы предоставили десятки миллионов евро, чтобы помочь украинским пограничникам. А сейчас украинские пограничники снова просят деньги, чтобы купить всё. А куда же делись те деньги, которые давал ЕС? Украине нужно разобраться с коррупцией, с прозрачностью. Возможно, эти средства использовались неэффективно» , — говорил посол ЕС на Украине Ян Томбинский.

Позже строительством заинтересовались депутаты Верховной рады. Нардеп Елена Сотник опубликовала фотографию участка границы в Харьковской области. На снимках виднелась поросшая травой яма и обычная металлическая сетка с витками колючей проволоки. Коллега Сотник Борислав Береза назвал разрекламированный забор «огородной решеткой, которая не остановит даже дикого кролика». После этого он отправил обращения в специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) и национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы они дали оценку действиям Яценюка.

стена На строительстве укреплений в рамках проекта «Стена» на украинско-российской границе Фото: ТАСС/Чергинский Константин

Уборщица за 500 гривен

В 2017 году схемы освоения средств привлекли внимание силовых ведомств. Следователи выяснили, что в нецелевом расходовании участвовали высокопоставленные чиновники ГПСУ и руководители фирм-подрядчиков.

Детективы НАБУ установили, что деньги на реализацию проекта «Стена» отмывались через подставные компании. На счета таких предприятий было перечислено 177 млн гривен. Чтобы скрыть махинации, чиновники погранслужбы засекретили договоры с подрядчиками, через которых обналичивались средства . Экспертиза установила, что документы были незаконно отнесены к государственной тайне с присвоением грифа «секретно». Интересно, что д иректором одной из подставных фирм числилась уборщица . На допросе она сообщила, что за 500 гривен (1200 рублей) оформила незнакомому человеку доверенность на действия от своего имени.

В результате расследования НАБУ задержало шесть человек. Обвинения предъявили начальнику управления капстроительства госпогранслужбы, бывшему начальнику первого отдела капстроительства ГПСУ и еще ряду чиновников и посредников. Вскоре после задержаний в отставку подал руководитель ГПСУ Виктор Назаренко.

стена Председатель госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко Фото: РИА Новости

Инициатор проекта Арсений Яценюк первоначально не был фигурантом разбирательства. Политические оппоненты, однако, требовали оценить и его роль в хищениях. Бывший премьер-министр в привычном для украинских политиков стиле отвечал, что критика проекта — дело рук Москвы. «Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект. Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?» — оправдывался он.

НАБУ долгое время отказывалось возбуждать уголовное дело, но в октябре 2018 года Соломенский суд Киева обязал ведомство инициировать расследование. По версии правоохранительных органов бывший глава правительства может быть причастен к отмыванию доходов, уклонению от налогов, служебному подлогу и присвоению чужого имущества.

Кабаны вместо России

Проект «Европейский вал» изначально вызывал сомнения у экспертов. Экономические затраты для Украины сразу представлялись неподъемными. Сложности вызывали некоторые военно-технические аспекты. Например, на отдельных участках граница проходит по деревням и поселкам. Здесь обустройство территории являлось отдельной проблемой. Ставилась под сомнение и сама целесообразность проекта. Если речь идет о противодействии предполагаемому наступлению российской армии, то забора явно недостаточно.

стена Военнослужащий на пограничном пункте пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе в Дергачевском районе Фото: ТАСС/Чергинский Константин