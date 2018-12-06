Сделать выборы: почему Киеву важно сейчас разорвать «Большой договор» с Россией

Украина решила не продлевать так называемый "Большой договор" (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной). Такое решение было принято на заседании Верховной рады в четверг, 6 декабря. Несколькими днями ранее президент Украины Петр Порошенко внес в раду соответствующий законопроект. Хотя срок действия этого документа и так истекает в марте 2019 года, Порошенко недвусмысленно попросил депутатов в оперативном режиме устроить настоящее представление с пафосным разрывом отношений. Пропрезидентские политики подачу приняли — уже 5 декабря президента официально поддержал профильный комитет Верховной Рады по иностранным делам. Как получилось, что «Большой договор» еще действует и чем чреват для Украины показательный разрыв документа по плану администрации Порошенко, разбирались «Известия».

Договор обо всём

В неофициальной дипломатии у Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между сторонами, который Киев сейчас намерен показательно разорвать, есть неформальное название: «Большой договор». И это неспроста, ведь проще перечислить, какая именно из составляющих двусторонних отношений не оказалась затронута этим глобальным и достаточно уникальным документом. Итак, договор, в числе прочего, устанавливал:

– Правовые основания пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2017 года;

– В качестве платы за аренду военной базы в Крыму Украина получала ежегодно 100 млн долларов, а также завязанную на срок аренды очень низкую цену на газ;

– Предпосылки к установлению русского языка как официального на Украине — взаимная защита от преследований на национальной почве, языковое равноправие.

– Режим перемещения граждан России и Украины через государственную границу в том числе и по внутренним паспортам обеих стран, сроки пребывания (после 2014 года Украина в одностороннем порядке пересмотрела эту норму). Также для граждан гарантировались равные права (работа, открытие бизнеса);

черноморский флот Большой десантный корбаль «Новочеркасск» и учебный корабль «Перекоп» Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

– Торговые преференции. До 2016 года Украина имела фактически те же возможности для доступа на российский рынок, что и члены Таможенного союза, а затем и ЕАЭС;

– Этим договором стороны признавали государственные границы друг друга, а также их нерушимость;

– Наконец, стороны обязались не вступать во враждебные друг другу союзы.

Здесь надо отметить, что большим договор является не только для Украины, но и для России. Его подписали ещё в 1997 году и со времён распада СССР это был едва ли не самый значимый шаг российской дипломатии. И что самое важное, шаг в сторону восстановления интеграционных связей.

В действие Большой договор вступил в 1999 году и его условия предусматривали, что каждые 10 лет его автоматически продляют, в случае, если у сторон нет для этого возражений. То есть, один раз срок договора уже продлевали, хотя уже в 2008 году, при президенте Ющенко, все прошло не без эксцессов со стороны Украины. Скажем, тогдашнее руководство МИД Украины пыталось сделать условием продления договора завершение процесса делимитации границы в Керченском проливе, или, если говорить простыми словами, внешнеполитическое ведомство тогда попыталось обменять продление договора на признание пролива украинским. Кроме того, в 2006-2008 годах Украина предприняла попытки оспорить формат присутствия Черноморского флота России к Крыму. В частности, делались попытки взять под контроль Украины ряд гидрографических объектов, контролировать перемещения боевых кораблей (во время конфликта с Грузией в 2008 году) и тому подобное.

Впрочем, возражения существовали и с российской стороны, однако они оставались исключительно в экспертной среде и на официальный уровень не выносились.

Как можно скорее!

После Евромайдана попытки разорвать Большой договор стали практически ежегодным развлечением Верховной Рады. Первый раз — уже в 2014 году, вскоре после референдума в Крыму и последовавшего за ним указа о включении Крыма в состав России. В качестве обоснования часто выдвигается тезис о том, что Россия первой и нарушила Большой договор. Однако не всё так однозначно. Как раз со стороны Киева в 2014 году прозвучали угрозы ликвидировать статус русского языка как регионального, в том числе в Крыму, а также «попросить» Черноморский флот РФ из Крыма до конца согласованного срока его пребывания.

С тех пор тема Большого договора всплывала регулярно, но почему же он до сих пор действителен? Ответ на этот вопрос ещё в 2016 году дал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, хотя Большой договор сегодня фактически и не выполняется обеими сторонами, но для Украины его существование — повод подать на Россию в суд за нарушение статьи о признании территориальной целостности.

Пристайко Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk

«Мы берем эту статью и несем в Международный суд. В течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», — пояснял он. Такой иск Украина действительно подала в феврале 2018 года. Правда непонятно, почему тянули более полутора лет.

Однако и после этого спекуляции вокруг договора не завершились. В марте этого года на тот же вопрос глава МИД Украины Павел Климкин ответил так: «[нами рассматривается несколько опций] Первая — это приостановление соответствующего Договора. Это возможно с помощью Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор, или мы можем приостановить ряд статей. Вторая опция — это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращения действия нескольких статей. Мы готовим предложения, анализируем их. Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический — в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработанные предложения президенту».

Дальше логики в действиях киевской власти всё меньше. МИД передал президенту свои предложения. В сентябре состоялось заседание Совета по национальной безопасности Украины, на котором обсуждался отказ продлевать действие договора на следующие 10 лет. Постановили не продлевать, и 21 сентября Россия получила об этом от Украины официальную ноту.

Однако затем прекращение действия Договора, которому и так осталось менее пяти месяцев, решили дополнительно и торжественно выдвинуть на первый план и провести через голосование в парламенте. Хотя, как уже говорилось, необходимости в этом нет, достаточно просто отказаться его продлевать. Поэтому Порошенко 3 декабря и внёс в Верховную Раду соответствующий законопроект, попросив депутатов рассмотреть его как можно скорее.

Предвыборная игра штаба Порошенко

В общем, в этом вопросе нельзя не заметить явных параллелей с введением военного положения. Его избегали вводить во время самых напряжённых боёв в Донбассе летом 2014 и зимой 2015 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли серьёзные потери, попадали в котлы, были вынуждены бросать всё, включая даже личное оружие. Однако тогда Порошенко отмечал, что если объявить военное положение, МВФ не даст Украине денег. Причем, он говорил об этом еще буквально в сентябре, называя выступающих с такими предложениями политиков провокаторами. Это не помешало украинскому лидеру объявить военное положение, и МВФ оказался не против этой инициативы (подробнее об этом «Известия» писали здесь). Точно такая же ситуация и с «Большим договором». Украинские власти до последнего отказывались его разрывать, однако решение в итоге приняли и постарались сделать процесс максимально публичным.

ВСУ Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины Фото: president.gov.ua

12 ноября украинское издание «Главком» опубликовало большое интервью с замглавы фракции Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко. Но Кононенко не просто партийный функционер. Одни называют его приближённым Порошенко, другие – его правой рукой. Ещё 2016 году на Украине появился локальный политический мем «Я от Кононенко». Шутят, что эта фраза открывает любые двери и помогает решать любые вопросы. В числе прочего Кононенко заявил, что оценивать участие предвыборной гонке Порошенко пока ещё рано, потому что «…наших [предвыборных] “фишек” вы еще не видели». Напомним, инцидент в Керченском проливе (который «запустил» все эти процессы) произошел 25 ноября, с этого момента скорость принятия популистских решений увеличилась в разы.

Нечто похожее уже было осенью 2014 года. Тогда на парламентских выборах партии тоже соревновались не совсем в рамках предвыборных программ. А тем, кто затащит в список больше «камуфляжников» — «ветеранов» майдана или даже АТО (Антитеррористическая операция — так ранее украинская власть называла боевые действия на юго-востоке страны. Ну и конечно тем, какая из партий проявит себя как наиболее радикальное по отношению к России политическое объединение.

Тогда это сработало , а градус ненависти в обществе снижался потом несколько лет. И вот теперь выборы ставят на знакомые рельсы. Причём команда Порошенко явно учла весь наработанный по этому вопросу опыт: политики стараются уйти от публичного обсуждения этих вопросов. Буквально на днях лидер президентской гонки Юлия Тимошенко предложила вызвать в парламент Порошенко и силовиков, чтобы провести закрытое заседание — попросить отчитаться о промежуточных итогах военного положения, насколько оно вообще обосновано. И сразу получила от спикера Рады Андрея Парубия ответ: «я встречался со многими мировыми лидерами, и подробно мониторю информационное пространство. Об искусственности введения военного положения я слышал только от одного международного деятеля — его зовут Владимир, а фамилия — Путин. (…) Я не думаю, что этот тезис украинского парламента. Если он — не продажный, а украинский парламент».

Ситуация для конкурентов Порошенко не из простых — поддержать идею президента — значит следовать в его фарватере и играть в его игру, отсутствие же поддержки — связано с риском получить клеймо «агента Кремля».

Можно даже упредить украинского президента и попытаться угадать следующие шаги. К примеру – отмену пассажирского сообщения с РФ. Последний раз эта тема всплывала в информпространстве в конце лета и как-то неожиданно заглохла. Хотя уже тогда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хвалился, что уже практически всё готово.

Далее. Из-за введения военного положения Украина фактически блокировала въезд российским гражданам. После такого «бокса» рядовой избиратель (как предполагают в администрации Порошенко) вмиг забудет, что доходы действующего президента Украины только в 2018 году выросли в 8 раз, а обычные люди все глубже погружаются в нищету. “Ух, как он этим русским показал!” – чем не аргумент, чем не “фишка”? Тем более, что никто из других кандидатов и близко ничем подобным ответить не сможет

К чему приведет

В агитационном угаре как-то забывается, что Россия до сих пор торговый партнёр Украины номер 1. И не только по товарообороту (это логично из-за импорта Украиной нефтепродуктов и угля), но и по экспорту в Россию. А значит, логично предположить, что экспорт просядет до минимумов, уже достигнутых в 2016 году (всего 3,6 млрд долл), а то и ниже. И предвыборные «фишки» Порошенко обойдутся украинскому бизнесу в недополученные 2-3 млрд долл экспортной выручки со стороны российского направления.

Не говоря уж о том, что Россия для Украины на сегодняшний день, несмотря на все заявления из Киева о независимости и «диверсификации» — критически важный поставщик угля (67% импорта) и важный поставщик нефтепродуктов (30-35% импорта). И логичным ответом на предвыборную «пятиминутку ненависти» может стать «пятиминутка энергокризиса». Тем более, официально разорвав в Раде «Большой договор», Украина сама подставляется под ответные действия.

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль в Киеве Фото: РИА Новости

При этом Москве даже не обязательно пересматривать весь комплекс документов, которые в случае разрыва договора окажутся под вопросом. Достаточно просто показать, в каком режиме Киев будет жить в случае обострения ситуации. Скажем, 90% дизельного топлива Украина импортирует. На чём будет ездить военная техника и плавать оставшиеся корабли ВМС, если импорт приостановится хотя бы на месяц-два? Да что там техника — встанет весь коммунальный транспорт и рядовые водители (на дизельное топливо приходится порядка 40% рынка топлива). Без российского угля — придётся не только глушить часть теплоэнергетики (это означает веерные отключения электричества в часы пик, особенно в мегаполисах), но и часть металлургии. То есть, экспортная выручка просядет ещё сильнее.

Отложенная бомба

Последние действия команды президента Украины на российском направлении показывают, что основой предвыборной стратегией Порошенко будет громкий разрыв как можно большего количестве связей между Россией и Украиной. А также попутно он будет клеймить критиков этой стратегии, как сторонников Путина. Если оценивать такой ход исключительно с точки зрения эффективности и победы на выборах, то почти наверняка это сработает: украинский избиратель ходит голосовать «против». Как раз этим объясняется высокий стартовый рейтинг Юлии Тимошенко.

То есть, задача команды Порошенко состоит не в том, чтобы убедить их голосовать за Порошенко, а в том, чтобы снова показать на внешнего врага и громче других выступить против него. Обратная сторона этой предвыборной программы — как обычно, носит, сугубо социально-экономический характер. Громкие выходы из договоров тем и привлекательны для действующей украинской власти, поскольку имеют отложенный эффект. Понятно, что реагировать на инициативы украинской власти Россия не будет сразу — чиновники на федеральном уровне должны еще успеть просчитать возможные последствия разрыва. Но когда это случится — учитывая сферы, которые регулируются Большим договором — ответные меры ударят по всей стране. Но к тому времени предвыборный период на Украине уже, вероятнее всего, закончится.