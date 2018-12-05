Прямой эфир

МИД Украины назвал нецелесообразным договор о дружбе с Россией

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Договор о сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией утратил свою целесообразность для Киева. Об этом 5 декабря заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар на заседании профильного комитета Верховной рады.

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

«Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным», — цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем дипломат отметил, что более ранее прекращение действия договора могло бы негативно сказаться на подготовке судебного иска Украины к России и договор был важен Киеву для защиты своих интересов в судах до лета 2018 года.

«Теперь судебный иск Украины против России уже подан... Прекращение действия договора не повлияет способность Украины отстаивать свои интересы в международных судах», — пояснил Боднар. По его словам, теперь украинской стороне несущественно, будет ли этот документ действующим до начала рассмотрения исков.

5 декабря комитет Верховной рады Украины по международным делам поддержал предложение президента страны Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Теперь этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной рады. Если решение одобрят, договор прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко прокомментировала требования Запада по ситуации в Керченском проливе
Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017