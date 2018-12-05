МИД Украины назвал нецелесообразным договор о дружбе с Россией

Договор о сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией утратил свою целесообразность для Киева. Об этом 5 декабря заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар на заседании профильного комитета Верховной рады.

«Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным», — цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем дипломат отметил, что более ранее прекращение действия договора могло бы негативно сказаться на подготовке судебного иска Украины к России и договор был важен Киеву для защиты своих интересов в судах до лета 2018 года.

«Теперь судебный иск Украины против России уже подан... Прекращение действия договора не повлияет способность Украины отстаивать свои интересы в международных судах», — пояснил Боднар. По его словам, теперь украинской стороне несущественно, будет ли этот документ действующим до начала рассмотрения исков.

5 декабря комитет Верховной рады Украины по международным делам поддержал предложение президента страны Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Теперь этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной рады. Если решение одобрят, договор прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.