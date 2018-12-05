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Комитет рады одобрил расторжение договора о дружбе с РФ

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Комитет Верховной рады Украины по международным делам поддержал законопроект о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Решение было принято 5 декабря единогласно.

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Как пишет «РИА Новости», теперь эта инициатива будет вынесена на рассмотрение депутатов украинского парламента.

Предложение о расторжении договора в Верховную раду внес президент Украины Петр Порошенко 3 декабря. Инициатива предполагает не денонсацию соглашения, а отказ от его дальнейшего продления. Если это решение будет одобрено, договор прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», прекращение действия договора повлечет за собой много рисков и спровоцирует эскалацию напряженности в районе Азовского моря.

Отношения Москвы и Киева обострились после незаконного вторжения кораблей «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины в исконно российские территориальные воды в Черном море 25 декабря. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали, в результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

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