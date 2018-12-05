Матвиенко прокомментировала требования Запада по ситуации в Керченском проливе

Российская сторона не должна и не будет выполнять требования со стороны Запада в отношении провокации Украины в Керченском проливе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 5 декабря.

«Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе, заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать», — цитирует спикера «РИА Новости».

Ранее сотрудник Госдепартамента США заявил, что Россия столкнется с болью и последствиями в случае отказа отпустить задержанных украинских моряков.

Также стало известно, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в письме вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу призвал американское правительство ввести дополнительные санкции в отношении России. Украинский президент Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет от западных стран не только заявлений по ситуации в Азовском море, но и действий в адрес России.

25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» зашли в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников.

В результате была применена сила для остановки судов. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.