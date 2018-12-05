Порошенко придумал «азовские санкции» против России

Украинский лидер Петр Порошенко передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе, назвав их «азовскими санкциями». Об этом в среду, 5 декабря, рассказал замруководителя департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Сергей Лещенко.

«Мы работаем над разработкой нового пакета «азовских санкций», который будет включать расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста (речь идет о Крымском мосте. — Ред.)», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Лещенко добавил, что Порошенко уже уведомил партнеров о том, какие лица и суда были причастны к инциденту в Керченском проливе.

Ранее 5 декабря стало известно, что спикер Верховной рады Андрей Парубий написал письмо на имя вице-президента США Майка Пенса, в котором призвал американские власти ввести новые антироссийские санкции. В тот же день Порошенко заявил, что ждет от стран Запада не только заявлений по поводу инцидента в Керченском проливе, но и действий в адрес России.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.