Порошенко успокоил украинцев «тысячелетними» запасами соли
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинцы обеспечены солью на ближайшие 2,5 тыс. лет. Так он отреагировал на массовую скупку гражданами продуктов первой необходимости, которая началась в стране после введения военного положения.
«Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей «за поребриком», что соли у нас хватит на 2,5 тыс. лет военного положения», — цитирует 5 декабря украинского лидера ТАСС.
Порошенко подчеркнул, что введение военного положения не повлекло за собой каких-либо коренных изменений на Украине.
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.
В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».
В связи с инцидентом Порошенко ввел в стране военное положение. Оно будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря текущего года. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.
Введение военного положения ознаменовалось ростом мошеннических угроз на Украине. 27 ноября в социальных сетях на Украине стали распространяться якобы копии приказа министерства обороны о конфискации автомобилей с европейскими номерами. В тот же день жителям страны стали приходить фейковые сообщения о предстоящих обысках и призывы к мобилизации.