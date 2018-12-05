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Порошенко успокоил украинцев «тысячелетними» запасами соли

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Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинцы обеспечены солью на ближайшие 2,5 тыс. лет. Так он отреагировал на массовую скупку гражданами продуктов первой необходимости, которая началась в стране после введения военного положения.

«Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей «за поребриком», что соли у нас хватит на 2,5 тыс. лет военного положения», — цитирует 5 декабря украинского лидера ТАСС.

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Порошенко подчеркнул, что введение военного положения не повлекло за собой каких-либо коренных изменений на Украине. 

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В связи с инцидентом Порошенко ввел в стране военное положение. Оно будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря текущего года. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

Введение военного положения ознаменовалось ростом мошеннических угроз на Украине. 27 ноября в социальных сетях на Украине стали распространяться якобы копии приказа министерства обороны о конфискации автомобилей с европейскими номерами. В тот же день жителям страны стали приходить фейковые сообщения о предстоящих обысках и призывы к мобилизации.

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